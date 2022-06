Fussball-Sommerpause mit einer virtuellen Liga überbrücken

Die Sommerpause ist für viele Fussballfans eine schwere Zeit. Wie sollen sie ihre Abende verbringen, wenn ihre Idole gerade mit der Jacht über das Mittelmeer segeln und der Ball in der Abstellkammer des Trainingsgeländes ruht? Eine Möglichkeit sind die virtuellen Ligen, die seit Neuestem online überall zu sehen sind. Egal ob Bundesliga, EM oder sogar WM: All diese Turniere gibt es auch als virtuelles Format, das vielleicht nicht ganz so emotional, aber trotzdem ziemlich spannend ist. Denn bei diesen simulierten Turnieren ist es möglich, Wetten zu platzieren. Das macht das Geschehen auf dem Platz gleich doppelt interessant.

Eine neue Art der Fussballwette

Glücksspiel und Fussball sind schon seit jeher ein Traumpaar. Im Casino gibt es eine gute Auswahl an Fussball-Games. Zum einen gibt es mehrere Fussball-Slots wie Football Star Deluxe oder Football Champions Cup, die sich ideal eignen, um ein paar Freispiele einzulösen – siehe games.netent.com/de/freispiele für mehr Details. Und dann ist da noch Football Studio, ein Live-Kartenspiel, das auf Bakkarat basiert. Virtueller Fussball funktioniert hingegen ganz anders. Es basiert nicht auf den althergebrachten Casino-Mechanismen, vielmehr handelt es sich um die umfangreiche Simulation einer Fussballliga im Schnelldurchlauf. Statt Wochen oder Monaten dauert es von der Vorrunde bis zum Finale nur einige Stunden. Die Ergebnisse der Spiele werden durch einen Zufallsgenerator entschieden, die Spiele selbst werden als kurze, animierte Clips zusammengefasst. Zuschauer sich anmelden und auf die Ergebnisse der Spiele Wetten. In der Regel sind dieselben Wetten möglich wie auf echte Spiele, zum Beispiel auf den Sieg, auf einen bestimmten Endstand, Tor oder kein Tor und andere. Livewetten gibt es bei virtuellen Ligen übrigens nicht, denn dafür dauern die Spiele selbst nicht lange genug.

Unterschiede zu normalen Fussballwetten

Der wichtigste Unterschied zu einer normalen Fussballwette ist, dass die Ergebnisse durch einen Zufallsgenerator vorhergesagt werden. Das ist im echten Leben anders, denn dort spielt der Zufall nur eine untergeordnete Rolle. Bei den meisten Spielen ist es vor allem die Leistung der Spieler, die über den Ausgang entscheidet. Zwar sind auch in der virtuellen Liga einige Teams stärker als andere, damit das Spiel möglichst realistisch ist. Trotzdem funktionieren viele herkömmliche Wettstrategien in der virtuellen Liga nicht. Wer schon Erfahrungen mit Casinospielen wie Roulette hat, wird kein Problem damit haben, sich auf dieses System einzustellen. Alle anderen sollten sich zunächst ein bisschen gründlicher über die Funktionsweise des Spiels und mögliche Strategien informieren.

Tipps für Anfänger

Anfänger sollten am besten zunächst ein paar Mal die virtuelle Liga mitverfolgen, ohne Geld einzusetzen. Auf diese Weise können sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Spiele ablaufen und welche Ergebnisse am Häufigsten vorkommen. Anschliessend können sie damit beginnen, kleinere Beträge auf vergleichsweise risikoarme Wetten wie die Siegwette zusetzen. Dabei beträgt die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen, im Durchschnitt etwa 50 %, während sie bei anderen Wettarten ein Prozent oder weniger betragen kann. So ist es möglich, länger zu spielen, da die Verluste meist teilweise durch Gewinne wieder ausgeglichen werden. Bei risikoreicheren Wetten sind zwar auch höhere Gewinne möglich, wer kein Glück hat verspielt aber auch schneller sein Startkapital.

psc 10 Juni, 2022 14:52