Fussballer des Jahres: Das sind die 3 Finalisten

Die FIFA hat die drei Nominierten bei der Wahl des Fussballer des Jahres bekanntgegeben. Mit Kylian Mbappé, Lionel Messi und Karim Benzema ist ein hochkarätiges Trio in der Endauswahl.

Der Gewinner wird von den Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften, ausgewählten Journalisten und auch Fans, die über die Webseite des Weltverbands abstimmen können, ermittelt. An einer Zeremonie am 27. Februar wird in Paris dann der «The Best»-Award verteilt. Im vergangenen Jahr wurde Robert Lewandowski ausgezeichnet, der sich diesmal nicht unter den letzten drei Nominierten befindet.

Bei den Frauen stehen Beth Mead, Alex Morgan und Alexia Putellas zur Auswahl.

🚨 We have our finalists for #TheBest FIFA Men's Player Award! 🇫🇷 @Benzema

🇦🇷 Lionel Messi

🇫🇷 @KMbappe — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023

psc 10 Februar, 2023 17:21