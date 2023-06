Besiktas & Galatasaray buhlen um Schweizer Mittelfeldspieler Charles Pickel

Mittelfeldspieler Charles Pickel hat nach seinem Wechsel zu Cremonese eine starke Serie A-Saison gespielt und war bei seiner Mannschaft stets gesetzt. Am Ende bleibt allerdings die Enttäuschung des Abstiegs in die Serie B hängen. Ein Transfer in diesem Sommer ist nicht ausgeschlossen, zumal es Interessenten gibt.

Nach Informationen von 4-4-2.ch schielen die beiden türkischen Schwergewichte Galatasaray und Besiktas beide auf Pickel, der einst beim FC Basel ausgebildet wurde und später in der Schweiz auch für die Grasshoppers und Xamax auflief.

Seit 2019 spielt der Spielmacher im Ausland und hat sich sowohl in Frankreich bei Grenoble Foot wie auch in Portugal bei Famalicão und zuletzt eben in Italien bei Cremonese jeweils rasch durchgesetzt. Er steht auch im erweiterten Kader der Schweizer Nationalmannschaft, wobei er noch auf sein erstes Aufgebot von Murat Yakin wartet.

Die soliden Leistungen in den vergangenen Jahren sind auch Bundesligist VfL Wolfsburg aufgefallen. Als Ablöse stehen rund 6 Mio. Euro im Raum. Pickel steht bei Cremonese noch bis 2026 unter Vertrag. Der Kontrakt gilt auch für die Serie B. Grundsätzlich fühlt sich der gebürtige Solothurner in Italien sehr wohl. Er wäre allerdings offen für ein neues Abenteuer in einer grösseren Liga als es die Serie B ist.

psc 15 Juni, 2023 17:53