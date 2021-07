Ezgjan Alioski unmittelbar vor Unterschrift bei Galatasaray

Der mazedonische Nationalspieler Ezgjan Alioski mit Schweizer Vergangenheit steht offenbar kurz vor der Unterschrift bei Galatasaray.

Der 29-jährige Linksverteidiger steht laut dem italienischen Transferexperten Nicolo Schira in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit den Türken. Alioski hat zahlreiche Angebote erhalten, nachdem er seinen Vertrag bei Premier Ligist Leeds United auslaufen liess. An der EM konnte er zusätzlich Werbung in eigener Sache machen. Galatasaray soll sich in der Pole Position befinden. Geplant ist demnach ein Vertrag bis 2024.

Kommt es zur Unterschrift, würde dies wohl auch bedeuten, dass Ricardo Rodriguez nicht zu Galatasaray wechselt. Der Schweizer wäre eine Alternative zu Alioski.

psc 15 Juli, 2021 15:22