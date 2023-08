Galatasaray-Abschied nach 6 Monaten: Zaniolo wechselt zu Aston Villa

Nach nur einem halben Jahr bei Galatasaray zieht es Nicolò Zaniolo zu Aston Villa. Der Premier-League-Klub leiht den Italiener mit Kaufoption aus.

Nicoló Zaniolo heuert in der Premier League an. Aston Villa bestätigt die Ankunft des Offensivspielers und gibt an, dass der 24-Jährige zunächst von Galatasaray ausgeliehen ist. Laut dem italienischen Transferreporter Fabrizio Romano besitzt Aston Villa jedoch eine Kaufoption in Höhe von 27 Millionen Euro.

Zaniolo verlässt Istanbul damit nach nur einem halben Jahr. Im vergangenen Februar hatte der italienische Nationalspieler die AS Rom für 15 Millionen Euro Richtung Galatasaray verlassen, nun wagt er in England eine neue Herausforderung.

adk 18 August, 2023 21:29