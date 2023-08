Galatasaray erzielt Einigung mit Sergio Ramos

Sergio Ramos könnte seinen neuen Klub gefunden haben: Angeblich ist er sich mit Galatasaray über eine Zusammenarbeit einig.

Die Türken haben in dieser Woche beim spanischen Verteidiger angeklopft, nachdem sich Besiktas aus finanziellen Gründen aus dem Rennen zurückgezogen hatte. Türkischen Medienberichten zufolge wird Ramos zur Vertragsunterschrift in der kommenden Woche nach Istanbul reisen. Demnach sei Galatasaray bereit, die Salärforderung in Höhe von 5 Mio. Euro pro Saison zuzahlen. Offen sei lediglich noch, ob der 37-jährige Routinier einen Zweijahresvertrag oder einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison erhält.

Ramos kann ablösefrei wechseln, nachdem sein Kontrakt bei PSG Ende Juni auslief.

psc 25 August, 2023 17:09