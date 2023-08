Galatasaray könnte von Situation um Sergio Ramos profitieren

Besiktas hat die Gespräche mit Sergio Ramos in dieser Woche aus finanziellen Gründen abgebrochen. Möglicherweise profitiert nun Ligakonkurrent Galatasaray.

Der Klub, wo mit Mauro Icardi unter anderem ein anderer früherer PSG-Profi spielt, interessiert sich laut "AS" nun ebenfalls sehr für die Dienste des spanischen Verteidigers. Gespräche zwischen den Parteien sollen sogar schon laufen. Ramos ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Paris Ende Juni nach zwei Jahren auslief. Der 37-Jährige hat auch andere Optionen. So gibt es durchaus Interessenten aus Saudi-Arabien, seine Ehefrau Pilar Rubio soll von einem derartigen Wechsel allerdings nicht überzeugt sein. Auch der Gang in die MLS ist möglich, sofern es mit Galatasaray nicht klappen sollte.

psc 23 August, 2023 14:20