Galatasaray und PSG einigen sich über Transfer von Icardi

Galatasaray Istanbul macht den Transfer von Mauro Icardi klar. Der Argentinier läuft fortan fest in der Türkei auf.

Laut der französischen Sporttageszeitung "L'Équipe" haben Galatasaray Istanbul und Paris Saint-Germain Einigung über den Transfer von Mauro Icardi erzielt. Demnach wechselt der Stürmer für eine Ablöse von 10 Millionen Euro fest in die Türkei, nachdem er dort in der abgelaufenen Saison zunächst auf Leihbasis aufgelaufen war. In Istanbul soll der 30-Jährige nun einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

adk 9 Juli, 2023 13:18