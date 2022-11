Haris Seferovic soll Galatasaray im Winter wieder verlassen

Haris Seferovic und Galatasaray gehen wohl nach einem halben Jahr schon wieder getrennte Wege. Im Januar soll sich der Schweizer Stürmer wieder verändern.

Haris Seferovic (30) sollte die bevorstehende Weltmeisterschaft nutzen, um sich auf ganz grosser Bühne für einen Wechsel zu empfehlen. Laut dem türkischen Journalisten Salim Manav sind der Schweizer Nationalspieler und Patrick van Aanholt von der Galatasaray-Geschäftsführung darüber informiert worden, sich im Januar einen neuen Verein suchen zu müssen.

Ein Blick in Seferovics Datenbank überrascht nicht unbedingt, dass ihn der Klub vom Marmarameer schon im Januar wieder loshaben möchte. Seferovic kommt nur auf vier Startelfeinsätze in der Süper Lig, in allen Wettbewerben stehen lediglich 549 Minuten zu Buche. Werte, die niemanden zufriedenstellen.

Galatasaray scheint also überhaupt kein Interesse daran zu signalisieren, im kommenden Sommer die mit Stammklub Benfica vereinbarte Kaufoption über 2,5 Millionen Euro zu aktivieren. Seferovics Vertrag in Lissabon ist noch bis 2024 datiert.

aoe 19 November, 2022 17:11