Letzte Details: Mauro Icardi nächste Woche fix zu Galatasaray

Der permanente Wechsel von Mauro Icardi von Paris St. Germain zu Galatasaray wird vorbereitet und befindet sich auf der Zielgeraden.

Laut "Sportitalia" wird der 30-jährige Torjäger voraussichtlich in der kommenden Woche einen Dreijahresvertrag beim Topklub aus Istanbul unterschreiben. Diese soll ihm 10 Mio. Euro einbringen. Galatasaray zahlt noch einmal 10 Mio. Euro Ablöse an Paris St. Germain, wo der Angreifer noch für eine weitere Saison unter Vertrag steht. Icardi hat in der abgelaufenen Saison sehr erfolgreich auf Leihbasis für Galatasaray gestürmt und in 24 Ligaspielen 22 Tore und 7 Assists erzielt.

Er hat sich für einen Verbleib bzw. eine Rückkehr in die Türkei ausgesprochen, die auch zustande kommen sollte.

psc 12 Juli, 2023 15:25