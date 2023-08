Offensivverstärkung: Galatasaray verpflichtet Ziyech

Galatasaray gibt die Verpflichtung von Hakim Ziyech bekannt. Der Angreifer kommt auf Leihbasis inklusive Kaufverpflichtung vom FC Chelsea.

Hakim Ziyech bricht seine Zelte beim FC Chelsea mindestens vorübergehend ab und zieht weiter zu Galatasaray. Wie der türkische Meister bestätigt, wechselt der marokkanische Nationalspieler im Rahmen eines Leihgeschäfts an den Bosporus.

Der Deal inkludiert jedoch eine Kaufverpflichtung, sodass der 30-Jährige über Sommer 2024 hinaus in Istanbul bleiben könnte. Dort tritt er die Nachfolge von Nicolò Zaniolo an, der per Leihe inklusive Kaufoption an Aston Villa verliehen wurde.

adk 20 August, 2023 10:17