PSG und Galatasaray vor Einigung im Paredes-Poker

Leandro Paredes spielt bei Paris Saint-Germain keine Rolle mehr und soll den französischen Meister daher verlassen - etwa zu Galatasaray?

Galatasaray und Paris Saint-Germain sollen nach Angaben des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano kurz vor einer Einigung im Transferpoker um Leandro Paredes stehen. PSG winkt für den 29-jährigen Mittelfeldspieler eine Ablöse von sechs Millionen Euro.

Noch steht eine Übereinkunft zwischen dem türkischen Meister und Paredes selbst angeblich aber noch aus. Denn der 29-Jährige soll auch in Kontakt mit der AS Rom stehen. In der Serie A spielte er bereits vorige Saison leihweise für Juventus Turin.

adk 10 August, 2023 18:32