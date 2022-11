Luis Suarez lehnt Angebot aus Brasilien ab und will in die MLS

Der brasilianische Erstligist Grêmio Porto Alegre ist mit seinen Bemühungen für eine Verpflichtung von Luis Suarez gescheitert.

Vereinspräsident Alberto Guerra bestätigt, dass der 35-jährige Torjäger ein konkretes Angebot abgelehnt hat. Dieses habe in finanzieller Hinsicht sogar «über dem eines MLS-Klubs» gelegen. Suarez hat aber keine Pläne, nach Brasilien zu gehen. Stattdessen scheinen die USA für ihn und seine Familie tatsächlich das designierte Wunschziel zu sein. Angeblich buhlt unter anderem Inter Miami um ihn.

In den vergangenen Wochen war Suarez wieder für seinen Stammklub Nacional in Uruguay aktiv. Dieses Engagement war aber von Anfang an nur bis zur WM befristet. Wo es danach für den Stürmer weitergeht, ist noch offen.

