Offiziell: Luis Suarez unterschreibt bei Gremio

Luis Suarez hat einen neuen Verein gefunden: Der Uruguayer unterschreibt bei Gremio in Brasilien.

Nach seinem Vertragsende bei seinem Heimatklub Nacional Montevideo heuert Luis Suarez bei Gremio in Brasilien an. Der Transfer des 35 Jahre alten Stürmers wurde am Samstagabend seitens von Gremio offiziell bestätigt. Laut dem Journalisten César Luis Merlo von «TyC Sports» wird Suárez bei Gremio der bestbezahlte Profi im Kader.

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪 pic.twitter.com/P5pxKlPZJp — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022

adk 31 Dezember, 2022 17:59