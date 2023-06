Schock: Luis Suarez droht gesundheitsbedingt das vorzeitige Karriere-Aus

Der uruguayische Torjäger Luis Suarez muss seine Karriere möglicherweise unfreiwillig beenden.

Der 36-jährige Stürmer läuft seit Anfang dieses Jahres in Brasilien für Grêmio Porto Alegre auf. Und dort schlägt Präsident Alberto Guerra nun Alarmzeichen. "Es ist eine ernste Angelegenheit. Denn es geht um eine Menge Injektionen, eine Menge Medikamente. Wann die Grenze erreicht ist, wissen wir nicht." Das bereits mehrfach operierte rechte Knie macht Suarez grosse Probleme. Die Schmerzen sind so gross, dass er Medienberichten zufolge in Kürze sein Karriereende verkünden könnte.

Eigentlich ist der frühere Liverpool- und Barça-Stürmer noch bis Ende 2024 an Grêmio gebunden. Ob er diesen Vertrag erfüllen kann, ist jedoch fraglich.

psc 22 Juni, 2023 09:32