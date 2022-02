Marcel Koller soll griechischer Nationaltrainer werden

Nachdem sich zuletzt bereits der polnische Verband um Marcel Koller bemühte, soll dieser nun griechischer Nationaltrainer werden.

Der frühere FCB-Coach und einstige Trainer der österreichischen Nationalmannschaft führte laut “Blick” bereits Gespräche mit den Verantwortlichen des griechischen Verbands. Koller soll ab der Qualifikation für die EM 2024 übernehmen.

Die WM in diesem Jahr hat Griechenland verpasst, wie auch schon die letzten Grossanlässe. Letztmals war Griechenland 2014 an einer WM dabei. Das grosse Highlight bleibt der EM-Titel in Portugal im Jahr 2004. Koller soll die durchaus talentierten Fussballer wieder zu einer Einheit formen und die Qualifikation für die nächste EM-Endrunde sicherstellen.

