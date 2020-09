Deshalb hat Mario Götze noch keinen neuen Klub

Die neue Saison hat zwar in den Topligen bereits begonnen oder steht unmittelbar bevor, Mario Götze steht aber noch immer ohne Verein da. Jetzt erklärt er 28-Jährige weshalb dies so ist.

Nach seinem nicht ganz freiwilligen Abgang bei Borussia Dortmund (Götze erhielt keinen neuen Vertrag mehr) sucht der Angreifer händeringend nach einem neuen Verein. Allerdings lässt er sich dabei Zeit, wie er im Interview mit der “Bild” sagt: “Ich möchte mir bewusst die nötige Zeit lassen, um die richtige Entscheidung zu treffen”. Der Weltmeister von 2014 will, dass sein neuer Verein auch wirklich zu ihm passt: “Es gibt viele Aspekte, die dabei eine wichtige Rolle für mich spielen. Ich brauche das Gefühl, dass ich zu dem Verein, dem Trainer und dessen Philosophie passe.”

Götze hat zuletzt binnen weniger Wochen zum zweiten Mal die Berater gewechselt, was auf eine gewisse Nervosität und Hoffnungslosigkeit hindeutet. An Angeboten scheint es derweil nicht zu mangeln. Götze führt aus: “Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht.” An den meisten Gerüchten der vergangenen Wochen, etwa einem Wechsel in die MLS, sei aber “nichts dran” gewesen. Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk hat sich übrigens sogar der FC Bayern mit einer Rückholaktion beschäftigt, von dieser nach internen Diskussionen aber abgesehen.

Ein grosses Ziel verfolgt der deutsche Ex-Nationalspieler noch: “Mein Fokus liegt auf Europa. Mein Fokus liegt auf Europa. Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben.” Götze hält sich individuell fit und trainiert nach eigenen Angaben an sechs Tagen in der Woche.

Eine Deadline für seine Klubwahl hat er sich nicht gesetzt, “aber der 5. Oktober (Transferschluss in den Topligen) ist auch in meinem Kopf das Datum, zu dem ich gerne Klarheit über meine Zukunft haben möchte. Ich habe einfach grosse Lust wieder Fußball zu spielen. Umso früher, desto besser.” Als vertragsloser Spieler kann Götze indes auch nach dem 5. Oktober einen Vertrag unterzeichnen.

psc 17 September, 2020 16:50