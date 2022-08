Guillaume Hoarau beendet Profikarriere und kehrt auf La Réunion zurück

Der langjährige Super League-Torjäger Guillaume Hoarau macht in den sozialen Medien eine wichtige Verkündung.

Auf Instagram erklärt der 38-jährige Stürmer sein Karriereende – zumindest für den Augenblick: “Das war’s, wir sind an diesem Punkt. Ich verlasse die Profiwelt (vorerst). Sich mit wenigen Worten zu verabschieden, ist keine leichte Sache! Und natürlich nicht frei von Emotionen für mich. Also werde ich es so einfach wie möglich machen! Zuallererst: Danke an alle!” Hoarau dankt allen Weggefährten während seiner langen Profikarriere. Der Mittelstürmer wurde einst in Frankreich ausgebildet und spielte phasenweise für Paris St. Germain. 2014 stiess er zu den Young Boys, wo er sechs erfolgreiche Jahre verbrachte. Zuletzt spielte er noch während zwei Jahren für den FC Sion.

Seit Anfang Juli ist er ohne Verein. Nun wird er erst einmal bei seinem Jugendklub JS Saint-Pierroise, einem Amateurklub, kicken. Von dort war er 2004 zur AC Le Havre gewechselt war: “Ich gehe im Einvernehmen mit mir selbst, ich schliesse den Kreis, dahin, wo alles begann!.”

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Guillaume Hoarau (@hoarauguillaume)

psc 29 August, 2022 13:21