HSV verlängert mit Trainerteam um Tim Walter

Der Hamburger SV verlängert den auslaufenden Vertrag mit Trainer Tim Walter um ein Jahr – und bindet damit gleichzeitig den gesamten Staff an den Verein.

Tim Walter und der Hamburger SV haben ihre auslaufende Zusammenarbeit um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Ferner erhalten Julian Hübner, Filip Tapalovic sowie Torwarttrainer Sven Höh ebenfalls neue Verträge bis zum Sommer des kommenden Jahres. Co-Trainer Merlin Polzin hatte seinen Vertrag bereits im vergangenen Jahr bis 2024 verlängert

«Tim hat sich von Tag eins an komplett mit dem HSV identifiziert, lebt Mut und Leidenschaft vor. Gemeinsam mit unserem Trainerteam strahlt er in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft eine immense Energie aus. Spieler haben sich für alle sichtbar unter Tim weiterentwickelt», sagt HSV-Sportchef Jonas Boldt. «In den zurückliegenden 18 Monaten haben wir alle gemeinsam viel erlebt und sind immer enger zusammengewachsen. Auch das gegenseitige Vertrauen hat dazu geführt, dass Tim und ich uns bei den Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung und Zusammenarbeit schnell einig waren.»

Walter und der HSV gingen ihre Kooperation im Sommer 2021 ein, waren im ersten Anlauf der forcierten Rückkehr in die Bundesliga allerdings in der Relegation an Hertha BSC gescheitert. Nach dem ersten Teil der Saison in der 2. Bundesliga nimmt der HSV aktuell den 2. Platz hinter Darmstadt 98 ein.

aoe 11 Januar, 2023 10:53