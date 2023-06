Kein Bundesliga-Wechsel: Glatzel verlängert beim HSV

Obwohl der HSV erneut den Aufstieg in die Bundesliga verpasste, soll Robert Glatzel den Hamburgern erhalten bleiben. Dabei hätte der Stürmer durchaus ins Oberhaus wechseln können.

Mit 19 Toren in 34 Ligaspielen war Robert Glatzel der beste Torschütze des HSV in der abgelaufenen Saison. In zwei Relegationsspielen gegen den VfB Stuttgart blieb der 29-Jährige aber ohne Tor, die Rothosen scheiterten am VfB Stuttgart. Dass Glatzel für die Hamburger deshalb schwierig zu halten sein wird, wurde angenommen. Denn der Stürmer besitzt wohlgemerkt eine Ausstiegsklausel wonach er bis 15. Juni für 1,5 Mio. Euro wechseln kann. Vor diesem Hintergrund soll Werder Bremen ihm Avancen gemacht haben.

Anstelle ausgerechnet zum HSV-Rivalen zu wechseln und kommende Saison Bundesliga statt 2. Liga zu kicken, hat sich Glatzel laut dem "Hamburger Abendblatt" und der "Bild" für eine Verlängerung an der Elbe entschieden. Der Torjäger verlängert demnach seinen 2025 auslaufenden Kontrakt um zwei weitere Jahre bis 2027. Seine Ausstiegsklausel ist somit hinfällig.

adk 12 Juni, 2023 12:28