Paukenschlag beim HSV: Prasidium um Jansen tritt zurück

Beim Hamburger SV geht es in der Führungsriege einmal mehr hoch zu und her. Nach einem internen Machtkampf tritt das gesamte Prasidium um Marcell Jansen zurück.

Neben Jansen legen auch Vize Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer ihre Ämter nieder. In einer Mitteilung an die HSV-Mitglieder heisst es: “Nach sehr intensiven und zielführenden Gesprächen in den vergangenen Tagen haben wir uns als Präsidium gemeinsam dazu entschlossen, mit sofortiger Wirkung von unseren Präsidiumsämtern zurückzutreten und so die zuletzt vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im Präsidium nicht mehr zu einem Themenfeld innerhalb unseres Vereins zu machen.”

Medienberichten zufolge war das Klima in der Führung des deutschen Zweitligisten zuletzt sehr schlecht. Schulz und Schäfer waren in vielen Punkten ganz anderer Meinung als Jansen. Unter anderem ging es auch um Kandidaten für den Aufsichtsrat der Fussball-AG und um den Verkauf möglicher Anteile. Die Parteien waren derart zerstritten, dass sie sich nicht einmal auf einen fristgerechten Termin für eine ausserordentliche Mitgliederversammlung einigen konnten.

Als Vertreter wurde einstimmig e.V.-Geschäftsführer Kumar Tschana ernannt. Bis zur Neuwahl des Präsidiums wird Jansen als e.V.-Vertreter im Aufsichtsrat der AG bleiben.

psc 16 Februar, 2021 21:21