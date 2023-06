Bestätigt: Sonny Kittel verlässt den Hamburger SV

Offensivspieler Sonny Kittel verlässt den Hamburger SV nach vier Jahren.

Der 30-Jährige verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht, wie der Spieler und der Verein am Mittwoch bestätigen. Kittel erzielte in 140 Spielen für den HSV 36 Tore und steuerte 40 Vorlagen bei. "Vier Jahre beim HSV sind nun zu Ende. 140 Spiele und ich habe es geliebt, in diesem Trikot Fussball spielen zu dürfen, jeden Morgen zum Training fahren zu können und die HSV-Klamotten tragen zu dürfen", sagt der Angreifer und führt aus: "Ich wünsche dem Verein, dem Team, aber vor allem dem Staff hinter dem Team, den Mitarbeitern und euch Fans nur das Beste. Ich habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und danke euch allen für die wertvollen letzten vier Jahre."

Wo Kittel in der kommenden Saison spielen wird, ist noch unklar.

Danke, Sonny. 🫶🔷 Unsere Nummer 🔟 wird uns in diesem Sommer nach 140 Spielen, 36 Toren und 40 Vorlagen verlassen. Wir danken dir für deinen Einsatz und wünschen dir alles Gute für deine Zukunft. 💙#nurderHSV pic.twitter.com/gp1mSxzR3Y — Hamburger SV (@HSV) June 21, 2023

psc 21 Juni, 2023 09:51