Internationaler Fussball und das Visum

Der internationale Fussball ist ein grosses Unternehmen. Und Visumsanträge sind ein Teil davon. Spieler brauchen ein Visum, um in einem anderen Land zu spielen und zu leben, und Mannschaften brauchen ein Visum, um an einem Turnier oder einer Meisterschaft in einem anderen Land teilzunehmen. Ausserdem braucht man als Fan oft ein Visum, um ein Spiel ausserhalb Europas zu besuchen.

Spielertransfers

Wenn ein Spieler, der die Staatsangehörigkeit eines Landes auf einem anderen Kontinent besitzt, erworben oder gewechselt wird, muss er zunächst das bürokratische Verfahren durchlaufen, um ein Visum für das Land zu erhalten, in dem sich sein neuer Verein befindet. Dies wird häufig von Vereinsmitarbeitern erledigt, damit sich der Spieler auf die Reise selbst und die Eingewöhnung an einen neuen Ort konzentrieren kann. Viele Länder haben spezielle Visa für professionelle oder talentierte Sportler. Die Vereinigten Staaten haben sogar sechs verschiedene Visa für Sportler. Dies kann manchmal sehr verwirrend sein.

Die Fussballweltmeisterschaft in Katar

Derzeit ist die Fussballweltmeisterschaft in Katar in vollem Gange. Die FIFA erwartet rund 1,5 Millionen Besucher. Viele von ihnen benötigen ein Visum oder die so genannte Hayya Card, mit der sie sich bis zum 23. Dezember in Katar aufhalten und an Spieltagen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen können.

Auch die Nachbarländer Katars versuchen, ein Stück vom Kuchen dieser grossen Besucherzahl abzubekommen. So hat Oman beispielsweise die Visabestimmungen für die Einreise erheblich gelockert, um Besuchern den Aufenthalt in Oman während der Fussballweltmeisterschaft schmackhaft zu machen. Die Unternehmen Oman Airports und Oman Tourism Development Company (OMRAN) bieten Hotelaufenthalte und Charterflüge nach Katar an. Bei Vorlage einer Eintrittskarte für ein WM-Spiel darf man in den Oman einreisen und benötigt kein Visum.

Wenn Sie keine Eintrittskarte für die Weltmeisterschaft haben, aber trotzdem Oman besuchen möchten, um die dortige Fussballkultur kennen zu lernen, benötigen Sie ein Visum Oman. Davon gibt es drei Varianten, die sich in der maximalen Aufenthaltsdauer, der Gültigkeitsdauer und den Kosten unterscheiden. Zwei davon sind Single-Entry Visa mit einer maximalen Aufenthaltsdauer von 10 und 30 Tagen. Das andere Visum ist ein Multiple-Entry Visum, das ein Jahr lang gültig ist, aber auch damit kann man sich nur maximal 30 Tage pro Besuch im Oman aufhalten.

Die Fussballweltmeisterschaft 2026

Wenn Sie es nicht geschafft haben, ein Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar zu bekommen, können Sie mit den Vorbereitungen für die nächste Weltmeisterschaft beginnen, so dass Sie auf jeden Fall rechtzeitig dran sein werden. Die Fussballweltmeisterschaft 2026 wird zum ersten Mal in drei Ländern – Mexiko, den Vereinigten Staaten und Kanada – ausgetragen. Für den Besuch der Fussballweltmeisterschaft benötigen Sie neben einem Eintrittskarte und einem Flugticket auch ein Visum oder eine digitale Reisegenehmigung.

Nur für Mexiko brauchen Einwohner des Schengen-Raums und der Schweiz kein Visum zu beantragen, wenn sie sich weniger als 180 Tage in Mexiko aufhalten. Die USA und Kanada verlangen zwei verschiedene digitale Reisegenehmigungen: das ESTA für die USA und die eTA für Kanada. Sie könnten die eTA Canada schon jetzt beantragen, denn sie ist fünf Jahre lang gültig. Das ESTA ist nur zwei Jahre gültig, daher ist es ratsam, in Ihrem Kalender zu markieren, wann Sie das ESTA beantragen sollten.

Ob die USA und Kanada ebenso wie Oman ihre Visabestimmungen lockern werden, ist noch nicht bekannt, aber da die Bedingungen nicht sehr streng und die Gebühren nicht sehr hoch sind, sind die Chancen dafür eher gering. Ausserdem können beide digitalen Reisegenehmigungen einfach online beantragt werden, so dass Sie nicht viel unternehmen müssen, um eine Reisegenehmigung zu erhalten.

psc 7 Dezember, 2022 13:37