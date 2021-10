Balotelli träumt von Comeback in der Nationalmannschaft

Mario Balotelli bestritt insgesamt 36 Länderspiele für Italien, sein letztes datiert vom September 2018. Nun wünscht sich der Stürmer ein Comeback im Team von Nationaltrainer Roberto Mancini.

Seit Anfang Juli steht Mario Balotelli bei Adana Demirspor in der Türkei unter Vertrag. Und über dort will sich der 31-Jährige, der in der laufenden Saison bislang viermal in acht Pflichtspieleinsätzen traf, zurück in die Nationalmannschaft von Italien befördern.

“Er ist dabei, seine beste Form zu finden und hat ein grosses Ziel: die Rückkehr in die Nationalmannschaft. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen”, sagte mit Vincenzo Montella sein Trainer bei Adana Demirspor der “Gazzetta dello Sport”. “Wir reden viel miteinander und seit ich hier bin, trainiert er und verhält sich immer gut, er hat diesen grossen Wunsch. Er ist noch nicht zu 100 Prozent fit, aber er will es bald sein, um eine Option für Italien zu sein.” Ob das tatsächlich gelingt, wird sich erst noch zeigen.

adk 8 Oktober, 2021 17:03