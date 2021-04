Wie das in der Regel gut informierte Online-Leak-Portal “footyheadlines.com” berichtet, soll der italienische Fußballverband ab 2022 mit Adidas-Trikots spielen. Demnach wird der seit 2008 bestehende und noch laufende Vertrag mit Puma nicht verlängern.

Adidas war bereits zwischen 1974 und 1978 Ausstatter der Squadra Azzurra. Im Internet ist bereits ein erstes Foto aufgetaucht, wie das neue Leibchen Italiens aussehen könnte. Dabei dürfte es sich vorerst aber nur um einen Entwurf handeln.

Could we be seeing this pair in 2022? The rumour mill would suggest so… I'd be against it. Opinions? pic.twitter.com/DUXJUsjZRQ

— Jack Henderson (@hendocfc) April 17, 2021