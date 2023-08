Paukenschlag: Roberto Mancini nicht mehr Nationaltrainer Italiens

Italiens Europameister-Trainer von 2021 tritt zurück: Robert Mancini gibt sein Amt als Coach der Squadra Azzurra auf.

Roberto Mancini (58) ist von seinem Amt als Nationaltrainer von Italien zurückgetreten. Das verkündet der italienische Verband am Sonntag in einer Medienmitteilung. "Die Federazione Italiana Giuoco Calcio gibt bekannt, dass sie den gestern am späten Abend eingegangenen Rücktritt von Roberto Mancini vom Amt des Trainers der italienischen Nationalmannschaft zur Kenntnis genommen hat", lautet es dort.

Mancini war seit 2018 Nationalcoach Italiens gewesen und führte die Squadra Azzurra 2021 zum EM-Titel. Wer den 58-Jährigen beerbt, steht nun aus.

adk 13 August, 2023 14:56