Roberto Mancini soll als italienischer Nationaltrainer verlängern

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini erhält offenbar schon bald ein Angebot zur Vertragsverlängerung über die WM 2022 hinaus.

Italien hat sich unter der Regentschaft des 55-Jährigen souverän für die EM qualifiziert und steht auch unmittelbar vor dem Gruppensieg in der Nations League, was zur Teilnahme am Finalturnier berechtigen würde. Von den 24 Spielen mit Mancini an der Seitenlinie wurden nur deren zwei verloren.

Der Coach der Squadra Azzurra soll deshalb schon bald einen Kontrakt unterzeichnen, der ihn über die WM 2022 in Katar hinaus an den Verband bindet.

psc 17 November, 2020 16:20