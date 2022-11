Roberto Mancini übt mit Italien zwei neue Systeme ein

Die Squadra Azzurra ist zweifellos die grosse Abwesende an der in Kürze beginnenden WM in Katar. Trotz verpasster Quali bleibt Nationaltrainer Roberto Mancini im Amt – und nutzt eine Trainingswoche dazu, zwei neue taktische System einzustudieren.

Italien tritt in den kommenden Tagen in zwei Testspielen gegen Albanien und später Österreich an. Mancini will diese Partien auch für Experimente nutzen. Wie italienische Journalisten mit Blick auf die montägliche Trainingseinheit in Coverciano berichten, agierte eine Mannschaft im Trainingsspiel mit einer 3-4-3-Formation. Das andere Team lief in einem 3-5-2 auf. Gegen Albanien soll das erstgenannte System angewandt werden.

Zur Erinnerung: An der erfolgreichen EM im vergangenen Jahr spielte Italien im 4-3-3-System. Dieses hat in der WM-Quali dann aber nicht mehr zum Erfolg geführt – auch weil sich die anderen Nationen darauf eingestellt haben.

Die Aufstellung für die Partie gegen Albanien am Mittwoch soll schon fast stehen – bis auf die beiden Flügelstürmer. Dort könnte auf der rechten Seite Matteo Politano oder Nicolò Zaniolo zum Zug kommen. Auf links fällt die Wahl zwischen dem formstarken Freiburg-Profi Vincenzo Grifo und dem wiedergenesenen Federico Chiesa.

psc 14 November, 2022 17:13