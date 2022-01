Sensation perfekt: Mario Balotelli ist zurück in der Nationalelf

Der 31-jährige Angreifer gehört zum Kader für das Trainingscamp, das Nationaltrainer Roberto Mancini in dieser Woche angesetzt hat. Balotelli konnte sich mit starken Leistungen für seinen türkischen Verein Demirspor wieder in den Fokus spielen. Dort sind ihm in dieser Saison in der Süper Lig bereits acht Treffer und drei Assists geglückt.

Italien bereitet sich auf die WM-Playoffs vor, die im März über die Bühne gehen. Die Squadra Azzurra muss zunächst Nordmazedonien und danach Portugal oder die Türkei besiegen, um Ende des Jahres am Turnier in Katar teilnehmen zu können.

Balotelli, Joao Pedro, & Luiz Felipe are some of the few names Mancini called up for the Azzurri training camp this week 👀🇮🇹 pic.twitter.com/TSb9oSAOvB

— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 24, 2022