Jeff Saibene wird Trainer in Luxemburg

Jeff Saibene kehrt in seine luxemburgische Heimat zurück und wird in der kommenden Saison Trainer bei Erstligist Racing FC Union Luxemburg.

Der 52-jährige Fussballlehrer, der auch über den Schweizer Pass verfügt und sowohl als Spieler wie auch Trainer lange Zeit hier aktiv war, wird somit erstmals eine Vereinsmannschaft in Luxemburg trainieren. Den Racing Club kennt er aus seiner Zeit als Spieler. Er hatte seine Karriere einst da gestartet.

Der Racing FC liegt in der luxemburgischen BGL Ligue derzeit auf dem vierten Platz. Dieser würde in der kommenden Saison zur Teilnahme an der neuen Conference League berechtigen.

Saibene war bis Anfang dieses Jahres beim 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga tätig. Im Januar musste er aber seinen Hut nehmen.

psc 21 Mai, 2021 15:53