Bayern-Star Choupo-Moting verweigert Einsatz

Eric Maxim Choupo-Moting verweigert einen Einsatz beim Afrika-Cup. Der Stürmer des FC Bayern will unter dem derzeitigen Nationalcoach nicht mehr spielen.

Beim Spiel um Platz drei des Afrika-Cups gegen Burkina Faso (3:0) kam Eric Maxim Choupo-Moting nicht zum Einsatz – obwohl er zuvor noch auf dem Startelf-Bogen stand. “Ich habe tatsächlich mit dem Trainer gesprochen”, erklärte der Profi des FC Bayern im Anschluss an die Partie im Interview mit “Sport News Africa”: “Ich habe ihm gesagt, dass ich mich psychisch nicht gut fühle, wegen all den Dingen, die in den letzten Tagen passiert sind.”

Choupo-Moting war beim Afrika-Cup unter Nationalcoach António da Conceição Silva Oliveira nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen und erklärte deshalb: “Ich bin sehr enttäuscht und frustriert, weil ich gekommen bin, um mit dem Team den Cup zu gewinnen. Und ich verdiene Respekt.” Der 32-Jährige betonte: “Für mich ist das mangelnder Respekt.” Er respektiere die Entscheidung des Trainers, aber “man muss auch die Emotionen des Spielers respektieren. Ich habe kein Problem mit meinem Land Kamerun. Aber mit diesem Coach ist es für mich nicht mehr möglich.”

adk 6 Februar, 2022 17:30