YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame ist zurück in der Nationalmannschaft

YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame wird erstmals seit 2019 wieder für die kamerunische Nationalmannschaft aufgeboten.

Der 29-Jährige figuriert für die beiden Testspiele gegen Usbekistan und Südkorea Ende September im Aufgebot der unbezähmbaren Löwen. Nsame hat nach seiner Rückkehr aus Venedig in dieser Saison bei den Young Boys den Tritt sofort wieder gefasst und wird für seine starken Leistungen belohnt. Neben Nsame ist auch sein früherer YB-Teamkollege Moumi Ngamaleu wieder dabei. Der Flügelspieler verliess die Young Boys in der vergangenen Woche in Richtung Russland.

An der WM trifft die Schweiz in Katar am 24. November im ersten Gruppenspiel auf Kamerun.

Liste des 26 joueurs retenus pour les matchs amicaux de septembre 2022 contre l’Ouzbékistan et la Corée du Sud comptant pour la préparation de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.#FIFAWC2022 pic.twitter.com/igY0MEJXYn — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) September 12, 2022

psc 13 September, 2022 12:58