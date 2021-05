Karriere-Comeback? Torres lüftet Geheimnis

Fernando Torres hat seine Fussballschuhe vor zwei Jahren an den Nagel gehängt. Der mittlerweile 37-Jährige sorgte jüngst mit Ansagen zu einem Comeback für Aufsehen. Nun klärt der Ex-Stürmer, der unter anderem für Atlético Madrid, den FC Chelsea und den FC Liverpool spielte, auf.

Nein, Fernando Torres wird sich nicht wieder die Fussballschuhe schnüren, um für einen Klub auf Torejagd zu gehen. “Ich verstehe das Leben nur auf eine Art: Spielen. Deshalb habe ich mich entschlossen, zurückzukommen”, teilte der spanische Welt- und Europameister erst vor ein paar Tagen noch mit. Am Freitag verkündete Torres dann, was es damit auf sich hat.

Via Instagram schrieb er: “Ich bin so begeistert, all Ihre Unterstützung und Liebe in diesen Tagen zu sehen. Heute, am internationalen Tag des Spiels, bin ich wieder da, um das zu tun, was jedes Kind am liebsten tut: spielen. Und ich tue es in grossem Stil, mit meiner Familie und meinen Freunden. Es ist ein grosser Tag für alle und ich möchte zeigen, wie wichtig das Spielen für das Leben und besonders für die Kleinen ist. Hören Sie nie auf zu spielen.” Dabei dankte Torres dem spanischen Kinderspiel-Hersteller “Juguettos”, mit dem die Legende von Atlético Madrid offensichtlich per Werbepartnerschaft kooperiert.

adk 28 Mai, 2021 11:17