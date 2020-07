Die Corona-Pandemie fordert somit ein weiteres “Opfer”. Die alljährliche Zeremonie von Herausgeber “France Football” wurde abgesagt. Üblicherweise werden zum Jahressende die besten Spieler und Trainer ausgezeichnet. Heuer ist dies anders, die Veranstaltung wird ersatzlos gestrichen. Die Veranstalter teilen mit, dass eine faire Vergabe aufgrund der vielen Spielabsagen und Monate ohne Fussball nicht möglich sei.

