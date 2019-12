Der 33-jährige Profi gab via Twitter die Vertragsauflösung beim niederländischen Erstligisten bekannt. Der Verein bestätigte dies kurze Zeit später. Keisuke Honda kam für Vitesse in vier Spielen zum Einsatz. Einen Skorerpunkt markierte er nicht.

Honda fühlt sich mitschuldig am Trainerwechsel: “Als ich hierher kam, war es meine Mission die Situation zu ändern. Das ist mit nicht gelungen”, so der Mittelfeldprofi in einem Video. “Leonid Slutsky hat den Klub verlassen und ich fühle mich dafür verantwortlich. Deshalb denke ich, dass ich nach dem Winter nicht mehr hier spielen sollte.”

Der Routinier hat ein grosses letztes Karriereziel: Er will im kommenden Jahr für sein Land an den Olympischen Spielen im eigenen Land teilnehmen.

Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) December 23, 2019