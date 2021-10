Ex-FCZ-Profi Toni Domgjoni entscheidet sich für den Kosovo

Der 23-Jährige war in der Vergangenheit für die Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften aktiv. Für die U21-Nati bestritt er insgesamt 18 Spiele. Noch im Frühling kam er an der U21-Europameisterschaft zum Einsatz. Ein Aufgebot der Schweizer A-Nati hat er bisher nicht erhalten. Nun hat sich Domgjoni für den Kosovo entschieden. Der Verband teilt mit, dass er im Aufgebot für die Oktober-Länderspiele figuriert. Noch muss die FIFA allerdings grünes Licht für den Nationenwechsel geben. Einen ähnlichen Fall gab es zuletzt bereits bei Nedim Bajrami, der allerdings bis vor den Internationalen Sportgerichtshof gehen musste, ehe der Wechsel erlaubt wurde.

Klubtechnisch hat sich Domgjoni bereits im Sommer aus der Schweiz verabschiedet: Er ist derzeit für Vitesse Arnheim in den Niederlanden aktiv.

OFFICIAL: Kosova have announced the squad for the upcoming World Cup Qualifiers. pic.twitter.com/h4VfEAzEog

— Kosovan Football 🇽🇰 | 💉 (@kosovanfooty_EN) October 1, 2021