Noch ein Kandidat: Auch Thorsten Fink beim Kosovo im Gespräch

Nachdem zuletzt mit Felix Magath und Alex Frei gleich zwei namhafte Kandidaten aus dem deutschsprachigen Raum als potentielle neue Nationaltrainer des Kosovos ins Spiel gebracht wurden, folgt mit Thorsten Fink nun noch ein weiterer.

Der 53-jährige Deutsche mit Vergangenheit bei GC und dem FC Basel ist seit seinem Aus bei Vissel Kobe in Japan vor gut einem Jahr ohne Trainerjob. Kosovarische Medien nennen ihn jetzt als möglichen Anwärter für die Aufgabe als Trainer der Nationalmannschaft im Kosovo. Ob es sich dabei tatsächlich um eine heisse Spur handelt, ist offen.

Im Frühling war Fink zwischenzeitlich beim 1. FC Köln in der Verlosung und führte auch konkrete Gespräche mit dem damals noch verantwortlichen Geschäftsführer Horst Heldt. In einem Interview mit “Transfermarkt” sagte er kürzlich, dass er an einem langfristigen Projekt interessiert ist, sprach dabei aber vor allem von Vereinen und nicht von Nationalmannschaften.

psc 21 Oktober, 2021 17:35