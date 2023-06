Der Kosovo wirft Nationaltrainer Alain Giresse raus

Die 1:2-Niederlage in Belarus hat für den kosovarischen Nationaltrainer Alain Giresse Konsequenzen: Der 70-jährige Franzose wird von seinem Amt entbunden.

Giresse begann beim Kosovo Anfang Februar als Nationalcoach und stand eigentlich noch bis Ende November unter Vertrag. Jetzt muss er vorzeitig gehen, nachdem er sein Team in der laufenden EM-Quali in vier Spielen nur zu drei Unentschieden und nun einer Niederlage in Belarus geführt hat. Die angestrebte EM-Qualifikation ist damit bereits in weite Ferne gerückt.

Auf Giresse soll nun Besnik Hasi folgen.

psc 20 Juni, 2023 13:26