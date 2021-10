Der Kosovo feuert den Schweizer Nationaltrainer Bernard Challandes

Bernard Challandes ist nicht mehr länger Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft.

Wie der Verband mitteilt, wird die Zusammenarbeit mit dem 70-jährigen Schweizer nach dreieinhalb Jahren beendet. Der Kosovo verlor am Dienstagabend in der WM-Quali zu Hause gegen Georgien und liegt mit vier Punkten aus sieben Spielen am Tabellenende der Gruppe B. “Ich bin enttäuscht von dieser Entscheidung. Ich war glücklich hier und mit diesem Job, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ich bin traurig, weil es mir Spass gemacht hat, mit diesen Spielern und den Mitarbeitern zu arbeiten. Danke an alle”, wird Challandes auf Twitter zitiert.

psc 13 Oktober, 2021 14:08