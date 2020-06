Der Lausanne-Profi, der bisher für die Schweizer U21 aufläuft, posiert im kosovarischen Nationaltrikot. Dass der Verband aktiv um das 20-jährige Supertalent buhlt, ist seit einiger Zeit bekannt. Bereits Ende des vergangenen Jahres hat sich Zeqiri mit dem kosovarischen Verbandspräsidenten getroffen. Nun wurde er offenbar überzeugt, künftig für die Südosteuropäer aufzulaufen.

Bis zu seinem ersten Einsatz in einem Pflichtspiel der A-Nationalmannschaft ist der Nationenwechsel nicht offiziell. Im Herbst könnte es im Rahmen der Nations League soweit sein. Eigentlich übernahm Zeqiri vor der Coronakrise im Rahmen der U21-EM-Quali eine tragende Rolle für die Schweizer Nachwuchs-Nati.

🚨 OFFICIAL NEWS

ANDI ZEQIRI – the newest addition to our national team.

Welcome to Kosovo young dardanian, welcome home! ❤ pic.twitter.com/zhshkOV6Ar

— Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) June 17, 2020