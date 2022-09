Kostas Manolas: Foto-Shooting mit Löwe geht schief

Der griechische Verteidiger Kostas Manolas schloss sich vor wenigen Tagen dem Sharjah FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Bei einem Fotoshooting mit einem Löwen wird ihm ein ziemlicher Schreck eingejagt.

Als der Löwe losbrüllt, zuckt der 31-jährige Abwehrspieler zusammen und ergreift sofort die Flucht aus dem eigens für ihn eingerichteten Foto-Setting. Zu einer Löwenattacke kommt es nicht, das Gebrüll des mächtigen Tiers lässt Manolas das Herz aber in die Hose rutschen. In eine solche Situation wird er sich wohl nicht so schnell wieder begeben:

El griego Kostas Manolas, ex Napoli y Roma, jamás olvidará su presentación oficial en Sharjah FC (Emiratos Árabes Unidos): lo hicieron posar junto a un león y… 😱😳 pic.twitter.com/HKKSfTITX3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2022

psc 28 September, 2022 16:52