Kovac spricht über seine Zukunft und mögliche Bundesliga-Rückkehr

Im Dezember wurde Niko Kovac als Trainer der AS Monaco entlassen. Der Kroate denkt aber bereits an sein Comeback.

Niko Kovac will mittelfristig wieder zurück auf die Trainerbank kehren. Dies verriet der 50-Jährige am Sonntag bei “Bild”. “Ich möchte wieder ab Sommer etwas machen und nicht jemanden mittendrin ablösen”, so der Fussballlehrer.

Bis dahin möchte der Ex-Profi sich erholen: “Ich möchte all das, das ich zuletzt nicht machen konnte, jetzt machen.” Eine Rückkehr in die Bundesliga könne er sich eigenen Aussagen nach vorstellen, dort war er als Übungsleiter einst für den FC Bayern und Eintracht Frankfurt tätig. “Ich glaube, ein Trainer muss sich damit identifizieren und überzeugt sein, in welche Richtung es geht. Dann ist man für alles offen”, so Kovac.

adk 13 Februar, 2022 15:14