Der 32-jährige Spielgestalter, der auch über den Schweizer Pass verfügt, aber sich für die kroatische A-Nationalmannschaft entschied, lief für sein Land insgesamt 106 Mal auf. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine Länderspielkarriere. Rakitic betont, dass dies “die schwerste Entscheidung meiner Laufbahn” war. “Aber ich habe das Gefühl, dass dies der richtige Moment ist”, wird er auf der Webseite des kroatischen Verbands zitiert.

Der grösste Erfolg seiner Nationalmannschaftskarriere war der Finaleinzug an der WM 2018.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢

Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈

Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj

— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020