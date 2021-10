Logo und Motto der EURO 2024 sind enthüllt

Im Berliner Olympiastadion wurde am Dienstagabend das Logo der EURO 2024 enthüllt.

Gastgeber der nächsten Europameisterschaft ist Deutschland. Bei der Wahl des Logos hat man sich für eine farbenreiche Variante entschieden. Die Grundfarben des Turnierlogos sind den Landesflaggen der 55 UEFA-Mitgliedsverbände in verschiedenen Kombinationen entlehnt. Die Form des Logos ist eine Referenz an das Dach des Berliner Olympiastadions; im Zentrum steht der berühmte Henri-Delaunay-Pokal, umringt von 24 Farbfeldern, welche für die Anzahl der Endrundenteilnehmer stehen. “United by Football. Vereint im Herzen Europas”, lautet das Motto der EURO 2024.

Insgesamt wird das Turnier in zehn deutschen Städten ausgetragen. UEFA-Präsident Aleksander Čeferin sagte: “Es ist grossartig, dass das Logo der UEFA EURO 2024 hier im weltberühmten Berliner Olympiastadion lebendig geworden ist. Von nun an hat das Turnier eine Markenidentität, welche die gemeinsame Zielsetzung der UEFA, des DFB und der Austragungsstädte widerspiegelt: eine EM-Endrunde für alle. Über vier Wochen hinweg werden wir vereint im Herzen Europas sein.”

Das ist das Logo der UEFA EURO 2024 🤩 Um 20.24 Uhr wurde es im Olympiastadion Berlin enthüllt. ✨ Präsentiert wurde auch das Motto der #EURO2024 – "United by Football. Vereint im Herzen Europas". 🇪🇺💛 ➡️ https://t.co/ifvE1c9xrS @UBF_EURO2024 pic.twitter.com/1c676YrSa6 — DFB (Verband) (@DFB) October 5, 2021

psc 5 Oktober, 2021 20:37