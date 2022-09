Chicharito setzt seine Karriere bei LA Galaxy fort

Der 34-jährige Torjäger schnürt seine Schuhe seit knapp zwei Jahren für die Kalifornier und wird dies weiterhin tun, wie er höchstpersönlich bestätigt. Die Vertragsverlängerung wurde nach dieser Saison automatisch ausgelöst. «Wenn ich elf Tore und 60 Prozent der Spielminuten erreicht habe, verlängert sich mein Vertrag automatisch», sagt Chicharito an einer Medienrunde. Die genannten Bedingungen hat der Angreifer bereits erfüllt. In der aktuellen Saison kommt Chicharito auf ganze 35 Pflichtspiele, wobei er 18 Tore erzielt hat.

Er ist Kapitän seiner Mannschaft und wird mit dieser in Kürze in die Playoffs der MLS eingreifen.

