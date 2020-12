Ex-GC-Profi Rolf Feltscher wechselt in die 2. Bundesliga

Der frühere GC-Junior- und Profi Rolf Feltscher verlässt die Major League Soccer und wechselt in die 2. Bundesliga zu den Würzburger Kickers. Damit ist er dort bereits der dritte Schweizer mit GC-Vergangenheit beim Klub.

Der 30-Jährige wechselt ablösefrei zum Tabellenletzten. “Rolf hat in seiner bisherigen Karriere schon einiges gesehen und bringt viel Erfahrung, auch in schwierigen Situationen, mit. Neben seiner fussballerischen Qualität hat uns besonders seine mentale Stärke überzeugt. Bereits in den ersten Gesprächen war spürbar, dass er auf seine neue Aufgabe brennt. Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat”, kommentiert Würzburgs Sportvorstand Sebastian Schuppan Schuppan den Transfer von Feltscher.

Nach seinem Abgang bei den Hoppers im Sommer 2010 spielte der polyvalente Abwehrspieler unter anderem in Italien, Deutschland, Spanien und den USA. Zwischenzeitlich lief er auch für Lausanne-Sport auf. Zudem hat er 26 Länderspiele für die venezolanische Nationalmannschaft bestritten, für die er weiterhin aufläuft.

“Würzburg ist eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Ich möchte dem Verein mit meinen Qualitäten helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ich bin ein positiver Mensch und glaube fest daran, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Es geht aber nur gemeinsam”, freut sich der 30-jährige auf den Trainingsstart am Sonntag, 27. Dezember. Feltscher erhält beim FWK die Rückennummer 31. Auch Nzuzi Toko und Ridge Munsy haben GC-Vergangenheit und spielen beim deutschen Zweitligisten.

✍️ Herzlich willkommen am Dallenberg, Rolf Feltscher! 🇨🇭 🇻🇪 Der 30-Jährige Schweizer mit venezolanischen Wurzeln kommt aus den USA nach Mainfranken. Zuletzt stand der Defensivspezialist bei @LAGalaxy unter Vertrag. 👉 https://t.co/CuDHq90ZiA 🔴⚪ #WÜR2BURG pic.twitter.com/s9Cl0Gv4uH — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) December 23, 2020

