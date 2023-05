Lucien Favre denkt über das Karriereende nach

Lucien Favre denkt offenbar darüber nach, seine lange Trainerkarriere zu beenden.

Der 65-Jährige kehrte auf diese Saison hin zur OGC Nizza nach Frankreich zurück. An seine Erfolge aus dem ersten Aufenthalt (2016 bis 2018) konnte er allerdings nicht mehr anknüpfen. Favre musste nach einem halben Jahr seinen Hut nehmen. Seither ist es um den Romand ruhig geworden. Und dies nicht ohne Grund: Favre überlegt laut einem Bericht von "Foot Mercato", sich aus dem Trainer-Metier zu verabschieden.

Der als nicht immer ganz einfach geltende Schweizer verfügt über riesige Erfahrung. Diese sammelte er vor allem in der Schweiz, wo er mit dem FCZ zwei Meistertitel und einen Cupsieg einfuhr und in Deutschland, wo er in der Vergangenheit die Hertha, Gladbach und Borussia Dortmund trainierte.

Definitiv scheint jedoch noch nichts zu sein. Öffentlich angekündigt hat Favre sein Karriereende bislang jedenfalls nicht.

psc 19 Mai, 2023 17:29