Lukas Podolski macht noch lange nicht Schluss und verlängert bis 2025

Lukas Podolski denkt noch lange nicht ans Karriereende und hat seinen Vertrag beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze gleich bis 2025 verlängert.

Dies gibt der Verein am Freitag bekannt. Podolski stiess im Sommer 2021 zum Team und spielt dort in der Offensive nach wie vor eine wichtige Rolle. In der aktuellen Saison kommt er in bisher 27 Ligaspielen auf fünf Tore und zehn Assists. In der Tabelle liegt Gornik Zabrze zurzeit auf dem 6. Tabellenplatz.

Die Liaison zwischen dem Verein und Podolski hält noch mindestens zwei weitere Jahre an.

Lukas Podolski na dłużej w Górniku Zabrze!

Mistrz Świata będzie reprezentował barwy Górnika w kolejnych sezonach 🤝

✍️Związał się z ekipą 14 – krotnych Mistrzów Polski umową, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2025 roku ⚪🔵🔴

WIĘCEJ 👉 https://t.co/V3aQDyhqCr pic.twitter.com/RBdq0dTPtZ — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) May 19, 2023

psc 19 Mai, 2023 17:53