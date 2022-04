“Schämt euch!” Mario Balotelli ist stinksauer nach Fake News um Mino Raiola

Mario Balotelli ist über die falschen Todesmeldungen und medialen Spekulationen über den Gesundheitszustand seines Beraters Mino Raiola empört.

Am Donnerstag berichteten mehrere italienische Medien, dass der 54-jährige Spieleragent verstorben sei. Nach kurzer Zeit dementierte sein Umfeld die Falschmeldung. Schliesslich twitterte Raiola höchstpersönlich, dass er noch am Leben sei. Balotelli ist wütend. “Ihr müsst immer die Ersten sein, was? Schande über euch und schämt euch für eure Erziehung, den Respekt, eure Wert und eure Verantwortung”, schreibt der 31-jährige Italiener auf Instagram.

Schliesslich fügt er eine (virtuell) Unterhaltung zwischen ihm und seinem Berater an: “Mino, wieso schreiben sie immer Schei*** über mich?” – “Mario, ich habe dir schon gesagt als du ein Kind warst, dass Zeitungen Verkäufer von Schei*** sind, um nach oben zu kommen! Das Wichtige ist, sich immer wieder aufzuraffen.”

Raiola soll in einem Mailänder Spital liegen und sich aufgrund einer Erkrankung in einem ernsten bis kritischen Zustand befinden. Verstorben ist er nicht.

psc 28 April, 2022 16:44