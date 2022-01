Meldungen um Not-OP: Star-Berater Mino Raiola klärt auf

Medienberichten zufolge musste sich Mino Raiola in einem Mailänder Klinikum einer Not-OP unterziehen. Dies ist laut dem mächtigen Spielervermittler aber nicht der Fall gewesen.

Via seinem Twitter-Account liess der 54 Jahre alte Geschäftsmann ausrichten: “Mino Raiola unterzieht sich gewöhnlichen medizinischen Untersuchungen, die eine Anästhesie erfordern. Alles war geplant und es kam zu keiner Notoperation.” Welchen Eingriff der Spielerberater konkret vornehmen liess, erwähnte er indes nicht.

Mino Raiola is undergoing ordinary medical checks that require anestesia. All was planned and no emergency surgery happened.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) January 12, 2022